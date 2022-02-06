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СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Украину отправлен британский спецназ на фоне угрозы РФ – СМИ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 февраля, 11:10
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Спецназ Великобритании развернул большое количество сил в регионе
По крайней мере 1500 британских военнослужащих сейчас базируются в Эстонии.
По крайней мере 1500 британских военнослужащих сейчас базируются в Эстонии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину из Великобритании отправлены более 100 бойцов британского спецназа на фоне возможного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает The Mirror.

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Помощь Украине

Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы "помочь украинским военным".

"У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", – отмечает издание.

Также говорится о том, что в качестве военных советников в стране работают отборные подразделения SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа. The Mirror сообщает, что они помогают обучать украинский спецназ "тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".

Британский спецназ.
Британский спецназ. / Фото: pixabay.com

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Издание пишет, что спецназ Великобритании смог развернуть такое большое количество сил в регионе потому, что они больше не задействованы в Афганистане. При этом по крайней мере 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, сейчас также базируются в Эстонии.

А что другие страны?

Недавно в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн.

Также посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша готовит пакет военно-технической помощи Украине. Он отметил, что по первой партии военной помощи решение уже принято.

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Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Напомним, в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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