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В Узбекистане разбился военный самолет ВВС Афганистана

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 августа, 14:13
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Самолет упал недалеко от границы стран, информации о погибших и выживших военных пока нет
Фото с места аварии. Коллаж "Сегодня"
Фото с места аварии. Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

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Об этом сообщил ТАСС начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – сообщил Зульфикаров.

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  • Мировые информагентства распространили снимок, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.
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    В аэропорту Кабула гибнут люди, пытаясь зацепиться за шасси вылетающих самолетов, эвакуирующих иностранцев.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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