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В Великобритании обнаружили неизвестный штамм коронавируса

11 марта, 19:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

Его завезли из Антигуа

В Великобритании обнаружен новый, ранее неизвестный штамм коронавируса.

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Об этом сообщило Управление по охране общественного здоровья Англии.

Два случая нового варианта вируса, который назвали VUI-202103/01, был выявлен на юго-востоке у людей, которые недавно вернулись из Антигуа.

Отмечается, что этот штамм содержит спайковые мутации E484K и N501Y. Более подробной информации об этом варианте вируса управление пока не предоставило.

"Выявление контактов завершено, дополнительных случаев на данный момент не обнаружено", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Норвегия, Италия и Исландия вслед за Данией останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решение связано с возможными побочными действиями препарата.

Также мы писали, что в Украине появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени.

Кроме того, ученые выяснили, что вакцина компании Pfizer эффективна против британского штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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Великобритания штамм мутация коронавирус COVID-19
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