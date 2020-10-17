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В ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность

17 октября, 03:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В мире есть пока один эффективный препарат от коронавируса

Единственный препарат, который доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусом, – дексаметазон.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, кортикостероид дексаметазон – единственный препарат, который помогает пациентам с тяжелым течением коронавируса.

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Также глава ВОЗ подчеркнул, что ремдесивир и интерферон, которые также исследовали для борьбы с коронавирусом, оказались неэффективными.

"Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице", – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, клинические испытания Всемирной организации здравоохранения показали, что лечение COVID-19 ремдесивиром не оказывает существенного влияния на шансы пациента на выживание.

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