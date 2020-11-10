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В ВОЗ рассказали, когда улучшится ситуация с коронавирусом

10 ноября, 03:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Рассчитывают в том числе на действенные вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 в мире кардинально изменится к марту 2021 года, когда появятся первые вакцины от инфекции.

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Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, передает DW.

Эйлвард уточнил, что, по его мнению, к весне появится не только достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазона, вентиляторов, быстрых и, возможно, самостоятельных тестов на COVID-19, но и действенные вакцины от инфекции.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что всемирная пандемия коронавируса COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в здравоохранительной области и начала влиять на борьбу с другими болезнями в мире.

Мы также сообщали, что 9 ноября американская компания Pfizer заявила об успешном испытании разрабатываемой совместно с немецкой BioNTech вакцины от коронавирусной инфекции – в этом году могут произведены уже 50 млн доз лекарства.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцина коронавирус COVID-19
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