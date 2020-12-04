В ВОЗ высказались насчет "паспортов иммунитета" для тех, кто переболел COVID-19

ВОЗ планирует внедрить электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения изучает возможность внедрения электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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Об этом заявил глава отдела по иммунизации при Европейском отделении ВОЗ Сиддхартха Датта, передает DW.

По его словам, такие сертификаты ВОЗ разрабатывает совместно с Эстонией.

Однако ВОЗ не рекомендует выдавать "паспорта иммунитета" для тех, кто уже переболел коронавирусом.

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"Мы очень тесно работаем с Европейской Комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", – добавил Датта.

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Также мы писали о том, что ВОЗ может включить вакцину производства Pfizer и BioNTech в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения ужесточила свои рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

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