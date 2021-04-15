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В Японии кошка стала начальником полиции (видео)

15 апреля, 12:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Японии кошка, которая помогла спасти человека, на день возглавила полицейский участок

В Японии кошку назначили главой отдела полиции в префектуре Тояма. В прошлом году она спасла человека.

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Об этом сообщает телеканал NHK.

В 2020 году пожилой мужчина упал в сточный ров. кошка по кличке Коко села рядом и начала смотреть в воду, что помогло хозяйке кошки увидеть упавшего мужчину и вызвать помощь.

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Полиция за этот поступок вручила Коко грамоту и одела в полицейскую форму.

Кошка стала начальником полиции в Японии. Источник: twitter.com/nhk_news
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Кроме того, Коко один день провела в должности начальника отделения полиции. Кошка успела принять участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и подписать декларацию, поставив на документе "печать", обмакнув лапу в красную тушь.

Ранее новости "Сегодня" писали, как живет самая умная в мире кошка-рекордсменка.

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Япония полиция кошка
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