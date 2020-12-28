В Японии найден новый мутировавший коронавирус

В Японии, где ранее обнаружили "британский" штамм коронавируса, зафиксировали другую разновидность этой инфекции – которая была найдена в Южно-Африканской Республике.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, мутировавшим вирусом была заражена женщина, прилетевшая из ЮАР.
Пассажирка (ее возраст не указан, уточняется лишь, что ей 30-40 лет) попала в Японию через международный аэропорт "Нарита" в Токио.
Симптомов заболевания у нее не было.
Всего же в Японии обнаружили уже семь случаев заражения вирусом-мутантом. Во всех остальных случаях были диагностированы "британские" штаммы коронавирусом. Эти шесть инфицированных человек прилетели в Японию из Великобритании.
Напомним, за все время пандемии в Японии обнаружили 223,7 тыс. случаев COVID-19, из которых 3152 привели к смертельному исходу.
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