В Японии найден новый мутировавший коронавирус

"Африканский" штамм инфекции добрался и до Поднебесной

В Японии, где ранее обнаружили "британский" штамм коронавируса, зафиксировали другую разновидность этой инфекции – которая была найдена в Южно-Африканской Республике.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, мутировавшим вирусом была заражена женщина, прилетевшая из ЮАР.

Пассажирка (ее возраст не указан, уточняется лишь, что ей 30-40 лет) попала в Японию через международный аэропорт "Нарита" в Токио.

Симптомов заболевания у нее не было.

Всего же в Японии обнаружили уже семь случаев заражения вирусом-мутантом. Во всех остальных случаях были диагностированы "британские" штаммы коронавирусом. Эти шесть инфицированных человек прилетели в Японию из Великобритании.

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Напомним, за все время пандемии в Японии обнаружили 223,7 тыс. случаев COVID-19, из которых 3152 привели к смертельному исходу.

Также мы писали, что власти Поднебесной решили покрыть расходы, связанные с компенсацией ущерба здоровью местных жителей, нанесенного возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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