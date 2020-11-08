В Японии представили имя следующего наследника престола (фото)

В Японии официально объявили наследником престола принца Акишино.
Об этом сообщает агентство Reuters.
54-летний Акишино – один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи.
Торжественная церемония, ставшая необходимой после того, как старший брат Акишино – император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения отца от престола, была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.
Согласно японскому законодательству, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственное потомство Нарухито – 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на это.
Шаги по внесению изменений в закон утратили силу, когда жена Акишино родила сына Хисахито в 2006 году.
Напомним, получив победу в Пенсильвании и 273 голоса, новоизбанный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.
Также выборы состоялись в Молдове.
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