В Японии представили имя следующего наследника престола (фото)

Согласно японскому законодательству, трон могут унаследовать только мужчины

В Японии официально объявили наследником престола принца Акишино.

Об этом сообщает агентство Reuters.

54-летний Акишино – один из трех наследников престола, вместе с 14-летним Хисахито и 84-летним принцем Хитачи.

/ Фото: Reuters

Торжественная церемония, ставшая необходимой после того, как старший брат Акишино – император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения отца от престола, была запланирована на апрель этого года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

Согласно японскому законодательству, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственное потомство Нарухито – 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на это.

/ Фото: Reuters

Шаги по внесению изменений в закон утратили силу, когда жена Акишино родила сына Хисахито в 2006 году.

Напомним, получив победу в Пенсильвании и 273 голоса, новоизбанный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Также выборы состоялись в Молдове.

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