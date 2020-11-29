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В Японии в результате самоубийств за месяц умерло больше человек, чем от COVID-19 за весь год

29 ноября, 10:13

Ольга Литвин Ольга Литвин

Страна борется с одним из самых высоких суицидальных показателей в мире

В Японии в октябре вследствие самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год.

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Об этом сообщает CNN.

По данным Национального полицейского управления Японии, в октябре ежемесячное количество самоубийств в стране выросло до 2153. Министерство здравоохранения зафиксировало 2087 случаев заражения COVID-19.

Больше пандемия затронула женщин. В октябре суицид среди них увеличился почти на 83% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. За этот период количество самоубийств среди мужчин выросло почти на 22%.

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Предполагается, что причиной роста самоубийств является тот факт, что женщины составляют больший процент занятых в отелях, общественном питании и розничной торговле, где были значительные увольнения.

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"У нас даже не было карантина, а влияние COVID очень минимально по сравнению с другими странами... но все же мы наблюдаем такой большой рост числа самоубийств. Это говорит о том, что в других странах в будущем может наблюдаться аналогичный или даже больший рост числа самоубийств", — сказал доцент университета Васэда, специалист по самоубийствам Мичико Уэда.

По данным ВОЗ, Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016 году уровень суицида в Японии уступал только Южной Корее и составлял 18,5 на 100 тыс. человек.

Япония находится на 47-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19.
Напомним, в Японии мужчина выслеживал в соцсетях людей за публикациями на суицидальную тематику и убивал их.

А жительница города Фукуока Канэ Танака стала самой пожилой на планете.

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Япония самоубийство суицид коронавирус
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