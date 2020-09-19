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В Японии женщина установила новый рекорд долголетия

19 сентября, 13:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина стала самой пожилой жительницей Земли

В Японии жительница города Фукуока Канэ Танака стала самой пожилой жительницей планеты – ей исполнилось 117 лет и 260 дней.

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Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство социального обеспечения Японии.

Долгожительница на один день превысила рекорд другой японки Тадзимы Наби, которая умерла в 2018 году. Ранее Танака была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, живущий сейчас.

Женщина, которая живет в доме престарелых, рассказала, что любит шоколад и газированные напитки. По словам родственников Танаки, она хорошо себя чувствует и планирует прожить до 120 лет и более.

Как известно, абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году, когда ей было 122 года и 164 дня.

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Напомним, ранее корреспонденты "Сегодня" в цикле материалов о Японии узнали о секретах долгожительства жителей этой страны. Прогулки, массажи, бассейн и здоровая пища – это не программа курорта или санатория, а привычные будни японских пенсионеров – мировых рекордсменов по продолжительности жизни. Таких здесь более 70 тысяч.

Больше о рецептах долголетия смотрите видео:

Ранее "Сегодня" писали, как продлить молодость и долголетие. Кроме этого, ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет.

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Япония долгожитель долгожительница
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