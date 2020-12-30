В Йемене прогремел взрыв в аэропорту после посадки самолета с правительством

В крупнейшем аэропорту Йемена, расположенном в городе Аден, произошел мощный взрыв и стрельба.

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Как сообщает Al Arabiya, незадолго до этого на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с членами нового правительства.

Судя по фото в местных СМИ, в результате погибли люди, но их точное количество неизвестно. Также многие были ранены, однако йеменские министры при этом не пострадали. Позже их под усиленной охраной доставили в президентский дворец "Аль-Маашик".

Фото: twitter.com/almahgry112

Фото: twitter.com/almahgry112

Фото: twitter.com/almahgry112

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Взрыв прогремел в зале ожидания аэропорта до того, как члены правительства покинули самолет.

По данным журналистов, аэропорт подвергся минометной атаке. Эту версию подтверждают и видео, снятые на месте случившегося:

Стоит отметить, что новое правительство Йемена под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика сформировали в середине месяца. 26 декабря во временной штаб-квартире президента Абда Раббо Мансура Хади в Эр-Рияде состоялась церемония принесения присяги.

24 кресла в правительстве были поровну распределены между представителями Юга и Севера страны, что на время успокоило ситуацию в стране, где с 2014 года продолжается гражданская война между международно признанным правительством и мятежниками из группировки "Ансар Аллах", которые захватили столицу страны Сану.

Против последний была создана международная коалиция, которую возглавила Саудовская Аравия.

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