В ЮАР запретили продавать алкоголь: власти объяснили причину

ЮАР также продлевает на четыре часа ночной комендантский час

В Южной Африке для предотвращения распространения коронавируса власти приняли решение запретить продажу алкоголя и закрыть все бары.

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Как сообщает The Guardian, будут также закрыты все пляжи и общественные бассейны в очагах заражения. К таким районам относят Кейптаун, Йоханнесбург, Дурбан и еще несколько прибережных.

По словам президента ЮАР Сирила Рамафоса, поведение из-за алкогольного опьянения способствовало увеличению передачи инфекции, а несчастные случаи, связанные с алкоголем, и насилие оказывают давление на отделения неотложной помощи больниц.

Также ЮАР продлевает на четыре часа ночной комендантский час. Теперь всем жителям нужно будет быть дома с 21:00 до 18:00 утра.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.

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Напомним,в Южной Африке началось клиническое испытание вакцины против коронавируса COVID-19, первое для африканского континента.

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