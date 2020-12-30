В ЮАР запретили продавать алкоголь: власти объяснили причину

В Южной Африке для предотвращения распространения коронавируса власти приняли решение запретить продажу алкоголя и закрыть все бары.
Как сообщает The Guardian, будут также закрыты все пляжи и общественные бассейны в очагах заражения. К таким районам относят Кейптаун, Йоханнесбург, Дурбан и еще несколько прибережных.
По словам президента ЮАР Сирила Рамафоса, поведение из-за алкогольного опьянения способствовало увеличению передачи инфекции, а несчастные случаи, связанные с алкоголем, и насилие оказывают давление на отделения неотложной помощи больниц.
Также ЮАР продлевает на четыре часа ночной комендантский час. Теперь всем жителям нужно будет быть дома с 21:00 до 18:00 утра.
Ранее мы писали, что ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.
Напомним,в Южной Африке началось клиническое испытание вакцины против коронавируса COVID-19, первое для африканского континента.
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