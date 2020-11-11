В Южной Корее испытали воздушное такси (фото и видео)

Каждый дрон рассчитан на перевозку двух человек

Власти Сеула и Министерство по вопросам земли, инфраструктуры и транспорта в одном из городских парков столицы Южной Кореи протестировали шесть дронов EH216, рассчитанных на перевозку двух человек.

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Об этом сообщает южнокорейское издание hani.co.kr.

Фото: hani.co.kr

По данным Минземли, в 2025 году город планирует внедрить услугу беспилотного такси. Дроны производства китайской фирмы EHang за семь минут преодолели расстояние в 3,6 километра, держась на высоте 50 метров. Таким образом, скорость его передвижения составили вполне приличные 30 км/ч, включая момент взлета и посадки.

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Фото: hani.co.kr

Хотя каждый дрон рассчитан на перевозку двух человек, испытательные полеты проводили с тремя мешка риса, каждый из которых весил около 20 килограммов.

Фото: hani.co.kr В тренде Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе

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Судя по снимкам, пассажирский салон являет собой небольшую обтекаемую капусулу на лыжах, приводимую в движение 16 спаренными винтами на восьми опорах расположенных по периметру корпуса.

Фото: hani.co.kr

Напомним, в октябре 2019-го немецкийстартап воздушного такси Lilium успешно завершил первый этап летных испытаний. Прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющим транспортное средство до скорости 100 км/ч.

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А в июне 2019-го австралийское подразделение UBER заявило, что также планирует внедрить в Австралии службу воздушного такси. Они будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки и смогут подниматься в воздух при помощи винтов.

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