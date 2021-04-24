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В Зимбабве военный вертолет врезался в жилой дом – среди погибших ребенок (видео)

24 апреля, 17:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В результате крушения скончались три члена экипажа – два пилота и техник, а на земле погиб ребенок

В Зимбабве в провинции Восточный Машоналенд военный вертолет врезался в жилой дом.

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Об этом сообщает Reuters.

В результате погибли три члена экипажа – два пилота и техник, а на земле погиб ребенок. Известно, что это был тренировочный полет. Вертолет упал на дом в Арктуре, фермерском районе примерно в 30 км к востоку от столицы Хараре.

Причина инцидента пока не установлена.

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Как мы ранее писали, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

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А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.

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Зимбабве крушение вертолет
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