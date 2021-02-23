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В зоне риска женщины: ученые выявили неожиданное осложнение от COVID-19

23 февраля, 13:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

359 пациентов из 1655 страдали облысением

Пятая часть людей с коронавирусом страдает облысением, большему риску подвергаются женщины.

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Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале The Lancet.

Ученые обнаружили, что в общей сложности 359 пациентов из 1655 страдали облысением.

Как выяснилось, более пятой части пациентов с COVID-19 теряют волосы в течение шести месяцев после заражения.

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Исследователи заявили, что алопеция (выпадение волос) чаще встречается у женщин, чем у мужчин, равно как и физическая слабость, а также учащенное дыхание, а через полгода после выздоровления COVID-19 людей беспокоили усталость и мышечная слабость, проблемы со сном и депрессия.

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Ранее мы также писали, что южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самую важную информацию о вакцинах Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Этими прививками будут вакцинировать украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ученые волосы штамм коронавирус
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