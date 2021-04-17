Вакцина есть, а пациентов нет. В Австралии вакцинация от COVID-19 под угрозой

Местные граждане осторожничают после сообщений о негативных последствиях уколов вакциной AstraZeneca, в то время как власти призывают делать прививки

Желающих вакцинироваться в Австралии меньше, чем завезенной в страну вакцины – медики не могут насобирать пациентов, чтобы заполнить плановые листы вакцинации.

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Как сообщает Daily Mail Australia, они опросили несколько кабинетов вакцинации при клиниках в Сиднее – в них существенное сокращение количества желающих привиться. Вместо запланированных тысяч приходят десятки граждан. Например, в Центре вакцинации против Covid-19 Northshore Roseville подготовили около 1000 прививок в день, но приходят 50-60 человек. В первые три недели вакцинации поток людей был значительно большим, чем на последней.

Причина – люди осторожничают после сообщений о негативных последствиях после вакцины AstraZeneca, которую на прошлой неделе получила страна. До этого прививали препаратом Pfizer. Медики уже предлагают закончить вакцинацию приоритетных групп, которая сейчас проходит в стране, и предлагать прививку всем желающим, чтобы вакцина не простаивала.

Всего по стране вакцинированы около 1,5 млн человек, хотя власти предполагали к концу марта привить около 4 млн граждан.

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Правительство заказало еще 20 млн доз вакцины Pfizer, чтобы исправить ситуацию, но поставить ее могут не раньше последнего квартала текущего года.

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Напомним, накануне австралийский вакцинный регулятор сообщил о первом смертельном случае среди тех, кому вводили вакцину AstraZeneca.

Был в Австралии и инцидент с вакциной Pfizer – пожилая женщина умерла спустя несколько часов после вакцинации. Причиной смерти назвали хронические заболевания, с прививкой случай не связывают.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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