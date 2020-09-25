Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса – ВОЗ

Вакцинация от гриппа не поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по борьбе с гриппом Анн Моэн.
"Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19", - сказала она.
Вместе с тем, по словам представителя ВОЗ, прививки против гриппа помогут снизить нагрузку на больницы в осенне-зимний период.
"Мы рассчитываем, что она (вакцина от гриппа) поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения", – сказала она.
Читайте также: Ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе
Моэн также сообщила, что в ряде стран сегодня наблюдается нехватка вакцин от гриппа. Это связано с тем, что пандемия COVID-19 увеличила спрос на эти лекарства.
Ранее в ВОЗ предупредили, что Европе, помимо коронавируса, грозит еще одна эпидемия.
Тем временем китайские ученые заявили, что мутации нового коронавируса оказались незначительными и не способны снизить эффективность разрабатываемых против него вакцин. Китай планирует произвести до конца текущего года около 610 млн доз вакцины от коронавируса, а в 2021 году увеличит этот показатель до 1 млрд.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк