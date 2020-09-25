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Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса – ВОЗ

25 сентября, 13:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Зато сезонная вакцинация поможет снять нагрузку на больницы

Вакцинация от гриппа не поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по борьбе с гриппом Анн Моэн.

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"Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19", - сказала она.

Вместе с тем, по словам представителя ВОЗ, прививки против гриппа помогут снизить нагрузку на больницы в осенне-зимний период.

"Мы рассчитываем, что она (вакцина от гриппа) поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения", – сказала она.

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Моэн также сообщила, что в ряде стран сегодня наблюдается нехватка вакцин от гриппа. Это связано с тем, что пандемия COVID-19 увеличила спрос на эти лекарства.

Ранее в ВОЗ предупредили, что Европе, помимо коронавируса, грозит еще одна эпидемия.

Тем временем китайские ученые заявили, что мутации нового коронавируса оказались незначительными и не способны снизить эффективность разрабатываемых против него вакцин. Китай планирует произвести до конца текущего года около 610 млн доз вакцины от коронавируса, а в 2021 году увеличит этот показатель до 1 млрд.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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