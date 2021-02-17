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Вакцина от коронавируса: когда начнутся поставки по механизму COVAX

17 февраля, 16:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Основные поставки будут в марте

Уже в конце февраля ожидаются первые поставки вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX.

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Как сообщает The Guardian, полный список стран, которые первыми получат вакцины пока неизвестный.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", – говорится в сообщении.

Как сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, уже готово все, что нужно для быстрого распространения вакцин, однако необходимо увеличить производство.

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Ожидается, что основной объем первого этапа поставок вакцины от коронавируса придется на март, а около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе. Также он рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Напомним, Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцина коронавирус COVAX
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