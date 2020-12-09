Вакцина Pfizer опасна для аллергиков – Минздрав Великобритании

Вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

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Об этом сообщает BBС.

После начала массовой вакцинации в Великобритании у двух сотрудников Нацслужбы здравоохранения возникла аллергическая реакция на препарат.

По этой причине Агенство по контролю за лекарствами рекомендовало не вакцинировать граждан, у которых наблюдаются "серьезные" аллергические реакции на лекарства, продукты питания и вакцины.

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"MHRA в качестве меры предосторожности посоветовало людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не получать эту вакцинацию после того, как два человека вчера отрицательно ответили на вопрос о наличии у них предрасположенности к аллергии. Оба выздоравливают", – отметил медицинский директор NHS профессор Стивен Поуис.

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Как сообщалось ранее, в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который сделал прививку вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса вне клинических испытаний.

Также сайт "Сегодня" ответил на самые главные вопросы: Что известно о вакцине Pfizer? Как она действует? Когда прививку смогут получить украинцы?

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