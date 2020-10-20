Вакцинация от коронавируса начнется не раньше середины 2021 года – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.
Об этом сообщает DW.
Эксперты ВОЗ ожидают, что в начале следующего года появятся данные третьей фазы испытаний вакцин, которые в настоящее время разрабатываются.
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Как отмечается, нынешние результаты исследований вселяют надежду, а несколько фармацевтических концернов будут производить миллионы доз для вакцинации.
Ранее сообщалось, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.
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