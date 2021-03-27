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Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными

27 марта, 01:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Штамм может вызывать 10-кратное снижение выработки антител

Вакцины против южноафриканского варианта коронавируса оказались на 30% менее эффективными.

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Как пишет Daily Mail, этот штамм может вызывать 10-кратное снижение выработки антител у вакцинированных или ранее инфицированных людей.

Кроме того, этот вариант способен заразить людей, которые уже переболели коронавирусом.

Южноафриканский штамм, официально известный как B.1.351, имеет три ключевые мутации в шиповидном белке, которые помогают ему "прятаться" от иммунной системы: E484K, N501Y и K417N.

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Ученые заявили, что бразильский вариант P.1 вызывает меньшее беспокойство, потому что в нем меньше мутаций, но он все же может быть несколько устойчивым к вакцинам.

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В мире вовсю циркулируют разные штаммы коронавируса, которые приводят к большому числу госпитализаций, а иногда и смертности. Журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине могут появиться новые "опасные" штаммы коронавируса, которые сейчас фиксируются в соседних странах.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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