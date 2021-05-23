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"Ваш мир уже принадлежит Путину" – эмоциональная реакция соцсети на Беларусь

23 мая, 18:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на власти Беларуси после задержания в Минске Протасевича

Соцсети отреагировали на задержание в Минске Протасевича

Соцсети отреагировали на задержание в Минске Протасевича

В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Для того чтобы его арестовать, под предлогом угрозы минирования белорусские власти специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

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В Беларуси Протасевич проходит обвиняемым сразу по нескольким статьям.

Информация об экстренной посадке самолета и задержании Протасевича вызвала волну возмущения и критики в соцсетях

По мнению заместителя гендиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева, со стороны Запада вряд ли последует жесткая реакция на такие действия властей Беларуси.

"Если Нидерланды и Германия простили десятки своих убитых Путиным в малайзийском самолете граждан. Никаких санкций, даже политического осуждения. Ничего. "Ваш" западный мир уже принадлежит Путину, безмозглые европейские политики-идиоты", -написал он в Facebook.

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Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза считает, что "в Беларуси окончательно шизанулся Лукашенко" и перешел все красные линии.

"Лука нарывается уже не только на изоляцию, но и на более жёсткие санкции. И скорее всего после этого такой страны, как Беларусь может и не быть. Потому что Кремль воспользовавшись этой ситуацией может просто поглотить Беларусь. Так что посмотрим, как будут развиваться события", -написал он в Facebook.

Журналист Аркадий Бабченко считает, что политические преследования в Беларуси продолжаться.

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"Белорусы. Запомните. И расскажите своим детям. Чтоб на носу зарубили. Что если есть хоть малейшее подозрение. Пусть бегут. Пусть бегут, и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. Никогда. Ни под каким предлогом. Пусть обходят Беларусь за тридевять земель – не только на суше, но и в небе. Потому что ничего не кончилось. Потому что будет охота. И пусть они каждую секунду помнят об этом", -написал он.

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Ранее сообщалось, что соцсети призывают бойкотировать Ryanair – самолетом этой компании летел Протасевич.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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