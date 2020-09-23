Ведущие международные страховщики отказались работать с "Северным потоком – 2"

Международный клуб страховщиков The Shipowners' Club, членами которым застрахованы большинство судов мира, заявила об отказе страховать суда, работающие на строительстве российских газовых проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Соответствующее решение с предупреждением для всех членов клуба опубликовано на его сайте.

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"Ввиду прямой угрозы санкций, исходящей для страховщиков со стороны CAATSA и PEESA, клуб не будет страховать какую-либо деятельность, связанную с проектами строительства "Северный поток – 2" или "Турецкий поток", – говорится в решении The Shipowners' Club.

В решении упоминаются законы США "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA) и закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), предусматривающие санкций против компаний, которые работают с "Северным потоком – 2" и "Турецким потоком" или предоставляют услуги таким компаниям.

В заявлении также всех членов клуба предупреждают, что ни одно судно, участвующее в незаконных или подвергающих клуб риску нарушениях санкций мероприятиях, не должно быть застраховано.

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Напомним, CAATSA был принят в США в 2017 году. Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, замораживание активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

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В июле нынешнего года США заявили о намерении включить российские проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в список проектов, на которые распространяется действие "санкционного" закона CAATSA.

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