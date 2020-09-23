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Ведущие международные страховщики отказались работать с "Северным потоком – 2"

23 сентября, 21:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

The Shipowners' Club застрахованы большинство судов мира

Международный клуб страховщиков The Shipowners' Club, членами которым застрахованы большинство судов мира, заявила об отказе страховать суда, работающие на строительстве российских газовых проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Соответствующее решение с предупреждением для всех членов клуба опубликовано на его сайте.

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"Ввиду прямой угрозы санкций, исходящей для страховщиков со стороны CAATSA и PEESA, клуб не будет страховать какую-либо деятельность, связанную с проектами строительства "Северный поток – 2" или "Турецкий поток", – говорится в решении The Shipowners' Club.

В решении упоминаются законы США "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA) и закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), предусматривающие санкций против компаний, которые работают с "Северным потоком – 2" и "Турецким потоком" или предоставляют услуги таким компаниям.

В заявлении также всех членов клуба предупреждают, что ни одно судно, участвующее в незаконных или подвергающих клуб риску нарушениях санкций мероприятиях, не должно быть застраховано.

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Напомним, CAATSA был принят в США в 2017 году. Санкции против фигурантов и компаний из этого списка предусматривали запрет на въезд в США, замораживание активов и ограничения на сделки с российскими государственными и частными компаниями.

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В июле нынешнего года США заявили о намерении включить российские проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в список проектов, на которые распространяется действие "санкционного" закона CAATSA.

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