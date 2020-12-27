Великобритания начинает выпуск вакцины AstraZeneca: именно ее может получить Украина

Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 AstraZeneсa, которую разработали в Оксфордском университете.

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И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что именно ее может получить Украина в рамках программы COVAX.

Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

На данном этапе вакцина от AstraZeneca уже лицензирована и ждет одобрения медицинских регуляторов. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

"Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации", – говорится в статье.

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В британском Минздраве считают, что нужно изначально провести анализ данных о препарате и лишь после этого одобрить его применение.

"Теперь мы должны дать MHRA время для выполнения своей важной работы, и мы должны подождать его заключения", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения.

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Кузин в комментарии "Украинской правде. Жизнь" заявил, что Украина может получить именно эту вакцину. Одной из причин стали условия хранения. Ее можно хранить при температуре +2...+ 8 °C, в то время как вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna нуждаются в ультрахолодном хранении.

"Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим, будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины", – сказал Кузин.

Также важным показателем стали производственные мощности. AstraZeneka планирует произвести 100 млн доз до конца года, в то время как Pfizer – 50 млн, а Moderna – 20 млн.

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"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", – заявил он.

Ранее мы сообщали, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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