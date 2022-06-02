Великобритания направит Украине дальнобойное оружие: что получим

Бен Уоллес заявил, что это было скоординировано с решением США

В Великобритании заявили, что взяли на себя ведущую роль в снабжении украинских войск оружием. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство направит в Украину реактивные системы залпового огня для защиты от России.

Об этом пишет CNN.

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Помощь Украине

Так, Великобритания отправит пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, что "значительно повысит возможности украинских сил".

"Этот шаг был тесно скоординирован с решением США предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) – вариант реактивных систем залпового огня, который будет подарен Великобританией", – говорится в заявлении.

Министр отметил, что Великобритания поддерживает Украину и "взяла на себя ведущую роль в снабжении героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны".

Кроме этого, он заявил, что по мере того, как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Великобританией Украины:

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"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Британское правительство также заявило, что украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки, в Великобритании, чтобы эффективность пусковых установок можно было максимально увеличить.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой военной помощи Украине на 700 миллионов долларов. Можно надеяться на получение современных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия MLRS и HIMARS.

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