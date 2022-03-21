Великобритания обвинила Россию в фальшивых звонках министрам от имени Шмыгаля

Великобритания обвинила Российскую Федерацию в звонках якобы от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля своим министрам – Бену Уоллесу и Прити Пател.
Об этом сообщает Politico.
Звонки министрам
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что на прошлой неделе ему звонил человек, выдававший себя за премьер-министра Украины. Уоллес прервал звонок после того, как у него возникли подозрения. Министр занятости Прити Пател сказала, что получила аналогичный звонок ранее на прошлой неделе.
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На брифинге пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил журналистам, что Россия "несет ответственность за фальшивые телефонные звонки, сделанные британским министрам на прошлой неделе". По его словам, была предпринята аналогичная безуспешная попытка связаться с министром культуры Великобритании Надин Доррис.
"Это стандартная практика для российских информационных операций, а дезинформация – тактика... чтобы попытаться отвлечь внимание от незаконной деятельности в Украине и совершаемых там нарушений прав человека. Мы видим череду отвлекающих историй и откровенную ложь Кремля, отражающую отчаяние Путина, пытающегося скрыть масштабы конфликта и неудачи России на поле боя", – заявил пресс-секретарь.
Ответ Шмыгаля Уоллесу
Денис Шмыгаль попросил министра Уоллеса, чтобы тот в следующий раз попросил собеседника произнести слово "паляныця" перед тем, как начать разговор:
"В следующий раз, господин министр, попросите произнести слово "паляниця" перед тем, как начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир видит, что за Украиной стоит правда".
Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022
Напомним, президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.