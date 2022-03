Великобритания обвинила Россию в фальшивых звонках министрам от имени Шмыгаля

Великобритания обвинила Российскую Федерацию в звонках якобы от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля своим министрам – Бену Уоллесу и Прити Пател.

Об этом сообщает Politico.

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что на прошлой неделе ему звонил человек, выдававший себя за премьер-министра Украины. Уоллес прервал звонок после того, как у него возникли подозрения. Министр занятости Прити Пател сказала, что получила аналогичный звонок ранее на прошлой неделе.

На брифинге пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил журналистам, что Россия "несет ответственность за фальшивые телефонные звонки, сделанные британским министрам на прошлой неделе". По его словам, была предпринята аналогичная безуспешная попытка связаться с министром культуры Великобритании Надин Доррис.

Денис Шмыгаль попросил министра Уоллеса, чтобы тот в следующий раз попросил собеседника произнести слово "паляныця" перед тем, как начать разговор:

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5