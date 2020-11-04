Великобритания повысила уровень террористической угрозы

Британские службы безопастности опасаются терактов после событий в Австрии и Франции

Власти Великобритании повысили уровень угрозы терроризма с "существенного" до "серьезного", поскольку спецслужбы страны считают, что нападение весьма вероятно, но нет конкретных сведений о неминуемом инциденте.

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Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Патель, передает BBC.

Такое решение последовало после терактов в понедельник вечером в Вене, в результате которых погибли четыре человека, а также после нападения во Франции на прошлой неделе.

Патель заявила, что британский народ должен быть "бдительным, но паниковать не стоит".

"Это предупредительная мера после ужасных событий прошлой недели во Франции и прошлой ночью в Австрии, и она не основана на конкретной угрозе", – заявила министр.

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По ее словам, уже предприняты важные шаги по усилению инструментов борьбы с нарастающими террористическими угрозами.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошли несколько террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Писалось, что в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, однако цифра не подтвердилась.

Также сообщалось, что во время теракта в Вене погибли четыре человека: трое мирных жителей – двое мужчин и женщина; четвертый погибший – преступник, который подорвал себя поясом шахида.

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