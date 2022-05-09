Великобритания ударила по РФ и Беларуси новым пакетом санкций на 1,7 млрд фунтов

Предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов

Новый пакет санкций против России и Беларуси касается торговли / Коллаж "Сегодня"

Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли. Все для того, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину финансировать свои военные усилия. Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.

Об этом сообщает сайт правительства Британии.

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Этот пакет санкций должен ослабить военную машину Путина, сказано в правительстве.

"Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов", – говорится в сообщении.

Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".

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Кроме того, предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов.

Новые санкции против агрессора

ЕС предлагает:

Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.

Ограничение российским юридическим и физическим лицам на покупку недвижимости в ЕС.

Запрет предоставления консультационных услуг российским компаниям и ряда химических веществ.

Наложение санкций на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая, согласно документу ЕС, "тесно связана" с Владимиром Путиным, и патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и активно поддерживающего президента России и войну в Украине.

Наложение санкций на военнослужащих, в том числе на виновных в военных преступлениях в Буче, а также на компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

Наложение новых санкций на Беларусь, включая меры в отношении банков и ее основных калийных компаний.

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