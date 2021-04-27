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Великобритания ввела санкции против российских чиновников

27 апреля, 00:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новые санкции запрещают лицам, причастным к серьезной коррупции, въезжать в Великобританию и переправлять деньги через нее

Великобритания ввела санкции против 22 лиц, причастных к международной коррупции, из России, Южной Африки, Южного Судана и Латинской Америки.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, говорится на сайте правительства Британии.

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"Лица, причастные к одним из самых серьезных случаев коррупции в мире, больше не смогут направлять свои деньги через британские банки или въезжать в страну благодаря новым санкциям, объявленным сегодня министром иностранных дел", – говорится в сообщении.

Глава МИД пообещал остановить использование коррупционерами Великобритании в качестве убежища для грязных денег

Новые санкции запрещают лицам, причастным к серьезной коррупции, въезжать в Великобританию и переправлять деньги через нее.

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Из России в частности попали под санкции чиновники причастные к хищению 230 миллионов долларов российской государственной собственности через мошенническую схему возврата налогов, раскрытую погибшим в тюрьме адвокатом Сергеем Магнитским. В британском внешнеполитическом ведомстве назвали этот случай крупнейшим налоговым мошенничеством в новейшей истории России.

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Всего 26 апреля были введены санкции против 14 российских чиновников.

Напомним, ранее в США заявили, что сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против России в будущем.

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