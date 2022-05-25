Венгрия ввела ЧС из-за войны в Украине: посольство вдруг "подправило" объяснение Орбана

Власти пришли к таким мерам для оказания поддержки беженцам, и чтобы избежать вредных экономических влияний

В Венгрии объяснили, зачем введи чрезвычайную ситуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия из-за ситуации в Украине приняла решение 25 мая ввести чрезвычайную ситуацию в стране. Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Венгрии в Украине.

"В связи с военной ситуацией в соседней стране чрезвычайная ситуация, введенная в связи с изменениями в Конституции, предоставляет возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки, жилья беженцам, а также для предотвращения вредных экономических влияний, в интересах смягчения последствий", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлал, что их страна "должна оставаться в стороне от войны, защищать финансовую безопасность семей, что требует пространства для маневра".

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О первых мерах в рамках режима ЧП венгерское правительство должно объявить сегодня.

Ситуация в Венгрии

Европарламент хочет принять решение о нефтяном эмбарго против России без голоса Венгрии.

Венгрия заявила, что не поддерживает санкции против РФ, которые в свою очередь она называет "экономически неприемлемыми мерами". В Европарламенте подчеркнули, что глава правительства страны заботится только о собственных коррумпированных интересах.

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Шестой пакет санкций предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.