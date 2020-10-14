Верховный представитель ЕС Боррель ушел на самоизоляцию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я получил информацию во вторник во второй половине дня, что один из членов делегации, которая ездила со мной и еврокомиссаром Янезом Ленарчичем в Эфиопию на прошлой неделе, сдал позитивный тест на коронавирус. Я прошел тест по возвращению в воскресенье, и он был отрицательным. Я ухожу на самоизоляцию в соответствии с действующими нормами и буду ждать второго теста", – написал Боррель.

К слову, в Бельгии каждый человек, который контактировал с инфицированным COVID-19, должен уйти на недельную самоизоляцию и сдать два теста. Если заболевание коронавирусом подтверждается – нужна двухнедельная самоизоляция.

К слову, ранее Боррель напомнил, что в Европейском союзе считают, что для сохранения отношений с Россией на нынешнем уровне она должна полностью выполнять Минские соглашения.

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