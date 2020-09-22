Вершина не покорилась: в горах Турции спасли украинца с переломом

Мужчина сорвался с высоты и сломал ногу во время восхождения на 3756-метровый Демирказик

Турецкие спасатели спустили с гор в центральной части страны гражданина Украины, который не мог идти сам.

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Инцидент, как сообщает портал Hurriyet, произошел 22 сентября в провинции Нигде, где расположена 3756-метровая вершина Демирказик, которую украинец и пытался покорить.

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Во время восхождения он сорвался с четырехметровой высоты и сломал ногу, после чего обратился за помощью к властям. Прибывшие спасатели госпитализировали его в больницу города Чамарды, где у него диагностировали перелом правой лодыжки.

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По данным журналистов, пострадавшего альпиниста звали Константин Т., ему 45 лет. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, этим летом в Турции погиб 35-летний украинский турист Радж Алиев – он утонул на курорте Аланья. Мужчину безуспешно пытался спасти россиянин.

Также сообщалось о скандале с украинской топ-моделью Дарьей Кирилюк, которая сообщила о нападении на нее на частном пляже в турецком Чешме.

Стоит отметить, что в украинских горах также следует соблюдать осторожность. Новости "Сегодня" разбирались в том, кто несет ответственность за повреждения, которые можно получить во время экстремального отдыха в Карпатах:

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