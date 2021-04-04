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Весенняя революция: в Мьянме раздают "яйца протеста"

4 апреля, 19:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Акция проходила в городе Янгон

В воскресенье, 4 апреля, в Мьянме протестующие написали послания протеста на пасхальных яйцах и раздавали их прохожим.

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Об этом сообщает Reuters.

Протестующие написали несколько вариантов лозунгов, среди них: "Весенняя революция", "Мы должны победить" и "Убирайся, MAХ". Последнее относится к лидеру хунты Мин Аунг Хлаингу.

/ Фото: REUTERS

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"Пасха – это будущее, и у народа Мьянмы большое будущее в условиях федеральной демократии", – говорится в заявлении международного посланника свергнутого гражданского правительства Саса.

/ Фото: REUTERS

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Акция проходила в городе Янгон и еще в нескольких крупных населенных пунктах.

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/ Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что в Мьянме уже второй месяц продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после военного переворота 1 февраля. Военное правительство жестоко их разгоняет – всего с начала противостояния между митингующими и силовиками жертвами стали 550 человек.

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Мьянма протесты Пасха
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