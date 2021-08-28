"Весьма вероятно в ближайшие сутки". Байден про новое нападение в Кабуле

Президент США Джо Байден заявил, что американское командование на местах в Афганистане сообщило ему ранее про угрозу еще одного теракта возле аэропорта Кабула и она остается "весьма вероятной в следующие 24-36 часов".
Об этом пишет axios.
"Ситуация на местах продолжает оставаться чрезвычайно опасной, а угроза терактов в аэропорту остается высокой", – говорится в заявлении Байдена.
Когда песня строить и жить не помогает. "Талибан" запретит жителям Афганистана слушать музыку
Посольство США предупредило американских граждан поздно вечером в пятницу, что из-за продолжающихся угроз безопасности им следует "избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта".
"Граждане США, которые находятся у ворот аббатства, восточных ворот, северных ворот или ворот нового министерства внутренних дел, теперь должны немедленно покинуть территорию", - предупреждается в уведомлении.
Теракт в аэропорту Кабула
26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан и американские военные.
Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).
Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.
Напомним, что:
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.