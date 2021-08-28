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"Весьма вероятно в ближайшие сутки". Байден про новое нападение в Кабуле

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 августа, 23:24
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Посольство США предупредило американских граждан, что из-за угроз безопасности им следует "избегать поездок в аэропорт"
В Афганистане продолжаются военные действия. Фото: коллаж "Сегодня"
В Афганистане продолжаются военные действия. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что американское командование на местах в Афганистане сообщило ему ранее про угрозу еще одного теракта возле аэропорта Кабула и она остается "весьма вероятной в следующие 24-36 часов".

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Об этом пишет axios.

"Ситуация на местах продолжает оставаться чрезвычайно опасной, а угроза терактов в аэропорту остается высокой", – говорится в заявлении Байдена.

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Посольство США предупредило американских граждан поздно вечером в пятницу, что из-за продолжающихся угроз безопасности им следует "избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта".

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"Граждане США, которые находятся у ворот аббатства, восточных ворот, северных ворот или ворот нового министерства внутренних дел, теперь должны немедленно покинуть территорию", - предупреждается в уведомлении.

Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что:

  • После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
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