Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна

Столица Великобритании Лондон опустел после введения правительством жесткого локдауна из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19.
Начиная с субботы люди в спешке покидают город.
В то же время, уже более десятка стран отказались принимать рейсы и поезда из Великобритании, но мутировавший вирус продолжает распространяться по миру, его помимо Британии обнаружили еще в четырех странах – Дании, Нидерландах и Австралии, а несколько дней назад и в Италии.
Напомним, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, но вначале этому не придали значения.
Новой вариации коронавируса в Британии присвоили имя VUI – 202012/01. Вспышку заболеваемости, которую британское правительство фиксирует с понедельника, связывают именно с этой вариацией вируса.
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