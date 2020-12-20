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Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна

20 декабря, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди стремятся уехать из города

Столица Великобритании Лондон опустел после введения правительством жесткого локдауна из-за распространения нового штамма коронавируса COVID-19.

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Начиная с субботы люди в спешке покидают город.

В то же время, уже более десятка стран отказались принимать рейсы и поезда из Великобритании, но мутировавший вирус продолжает распространяться по миру, его помимо Британии обнаружили еще в четырех странах – Дании, Нидерландах и Австралии, а несколько дней назад и в Италии.

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Напомним, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, но вначале этому не придали значения.

Новой вариации коронавируса в Британии присвоили имя VUI – 202012/01. Вспышку заболеваемости, которую британское правительство фиксирует с понедельника, связывают именно с этой вариацией вируса.

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видео Великобритания Лондон коронавирус локдаун
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