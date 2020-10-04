Видео дня. Водомет в Минске облил силовиков

Сегодня, 4 октября, в Минске продолжаются протесты. Один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх.
Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.
"На Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом", – пишут в соцсети.
Стоит отметить, что в этот момент люди выкрикивали лозунги: "Трибунал" и "Пошел вон ты и твой ОМОН".
Позже сообщили, что вместо сломанного водомета приехал новый и "снова поливает протестующих".
Напомним, участники акции собрались на мирную акцию протеста, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенными.
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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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