Видео дня. Водомет в Минске облил силовиков

Сегодня, 4 октября, в Минске продолжаются протесты. Один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх.

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Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.

"На Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом", – пишут в соцсети.

Стоит отметить, что в этот момент люди выкрикивали лозунги: "Трибунал" и "Пошел вон ты и твой ОМОН".

Позже сообщили, что вместо сломанного водомета приехал новый и "снова поливает протестующих".

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Напомним, участники акции собрались на мирную акцию протеста, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенными.

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