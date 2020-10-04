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Видео дня. Водомет в Минске облил силовиков

4 октября, 15:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Скорее всего водомет сломался

Сегодня, 4 октября, в Минске продолжаются протесты. Один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх.

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Об этом сообщает Telegram-канал Onliner.

"На Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом", – пишут в соцсети.

Стоит отметить, что в этот момент люди выкрикивали лозунги: "Трибунал" и "Пошел вон ты и твой ОМОН".

Позже сообщили, что вместо сломанного водомета приехал новый и "снова поливает протестующих".

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Напомним, участники акции собрались на мирную акцию протеста, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенными.

В Минске 19 сентября тысячи женщин вышли на "Блестящий марш":

Женщины с зонтиками у метро в Минске

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь акция протеста Минск водомет

Источник: Сегодня

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