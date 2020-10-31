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Видео дня: захватывающая огненная акция в Беларуси

31 октября, 22:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Кобрине выразили поддержку протестам

В Беларуси в городе Кобрин в субботу, 31 октября, провели красивую "огненную" акцию в поддержку протестов в стране.

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Соответствующее видео разместила платформа белорусского современного искусства Сhrysalis Magazine в Instagram.

"Кобрин приветствует свободную Беларусь", – хором говорят на белорусском на видео люди c бело-красно-белыми флагами в руках. Рядом горит огонь.

После этого камера поднимается все выше и контуры огня сливаются в огромную фигуру богатыря на коне с занесенным вверх мечом.

Акция в Кобрине в Беларуси

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"Кобринская партизанщина как отдельный вид искусства!" - подписано видео.

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Напомним, в субботу в Минске прошли марши женщин, а также людей с инвалидностью, после которых начались задержания протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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видео протесты акция Беларусь
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