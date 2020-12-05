Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски

Теперь к украинской кухне сможет приобщиться любой японец

Котлету по-киевски и борщ теперь может попробовать любой японец, потому что эти популярные в Украине блюда начали продавать и в Стране восходящего солнца.

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Об этом сообщается в видеосюжете новостей "Сегодня".

Блюдо со вчерашнего поступило на прилавки японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop – это почти 2000 заведений.

Эти магазины даже раскрашенные символично: в сине-желтые цвета. Котлета будет стоить 250 иен – это 68 гривен. И судя по отзывам в социальных сетях, котлеты пришлись по вкусу японским жителям.



Видео: Сегодня

Кроме того, другая торговая сеть National Azabu начала торговать заправкой для борща украинского производства – прямо из Луцка. Чтобы полакомиться украинским национальным блюдом, несколько ложек заправки достаточно добавить в кипящую воду.

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В посольстве Украины это называть только началом: в будущем японцы попробуют сало и вареники.

Напомним, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский с женой посетили Японию. Платье Елены Зеленской, в котором она посетила церемонию интронизации императора Нарухито, вызвало настоящий фурор.

Кроме того, ранее мы сообщали о выставке украинской традиционной одежды, которая прошла в токийском фешнколедже "Bunka Fashion College".

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