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Власти Беларуси готовы провести новые выборы через два года – СМИ

8 сентября, 22:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минск представил ОБСЕ и России свой вариант выхода из кризиса

Власти Беларуси представили ОБСЕ и России свой вариант урегулирования кризиса, который включает проведение конституционной реформы и новые выборы до 2022 года. Об этом сообщило российское РБК со ссылкой на свои источники.

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По словам собеседников агентства, об этом говорилось в заявлении представителя Минска Андрея Лозовика на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ по Беларуси в Вене 28 августа.

Согласно документу, на который ссылаются источники, официальный Минск готов пойти на ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и провести повторные выборы президента и парламента после принятия поправок в Основной закон.

Власти Беларуси заявили, что внесение изменений в конституцию – единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента.

В то же время власти не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти.

"Процесс будет проходить в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы, часть полномочий президента передана парламенту. Кроме того, будет изменена партийная система – роль партий повысится, будут внесены изменения в избирательное законодательство. Все изменения будут приняты на референдуме", - раскрыл подробности реформы Лозовик.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих.

Кроме того, мы сообщали, что 7 сентября в Минске неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

8 сентября появилась информация, что всех троих оппозиционеров привезли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси, и ее задержали.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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