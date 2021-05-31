Українська
$ 27,5
33,39
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

31 мая, 12:27

Виталий Семченко Виталий Семченко

Такое решение приняли после публикации последней переписи населения, которая показала низкую рождаемость в стране

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей / Фото: Pixabay

В Китае приняли решение разрешить семьям иметь трех детей.

Об этом сообщает государственное информагентство "Синьхуа".

Реклама

В Коммунистической партии заявили, что общая численность населения в стране – огромная. Однако в последние годы наблюдается старение нации. Поэтому власти считают, что введение политики "одна семья – трое детей" поможет улучшить структуру населения и сохранить человеческие ресурсы.

Такое решение приняли после публикации последней переписи населения, которая показала низкую рождаемость в стране. Результаты исследования усилили давление на власть с требованием смягчить ограничения на количество детей для семей.

Отмечается, что за прошлый год в Китае родились 12 млн детей, что значительно меньше 18 млн в 2016 году, когда власти впервые ослабили ограничения для семей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.

В тренде
В России лопнул батут с детьми – они перелетели через забор на рельсы (видео)
В России лопнул батут с детьми, фото: Mash

О чем речь?

Реклама

В 1979 году власти КНР ввели политику "Одна семья — один ребенок" для того, чтобы замедлить высокие темпы роста населения. За нарушение правила семейные пары штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.

В итоге это привело к тому, что через несколько десятков лет нация начала стареть. Поэтому в 2016 году власти разрешили иметь двух детей.

Как сообщалось ранее, в прошлом году рождаемость в Украине установила десятилетний рекорд – с 2010 до 2020 года этот показатель снизился на 40%.

Также мы писали, что правительство Египта разрабатывает программу для ограничения рождаемости в стране и снижение прироста населения, поскольку ресурсов на всех не хватает.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки УкраиныУкраина
"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика
Гибель экс-главы Службы внешней разведки в Египте. Появились новые подробности трагедии
Гибель экс-главы Службы внешней разведки в Египте. Появились новые подробности трагедииУкраина
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Россия причастна к захвату самолета Ryanair – НАТО назвало роль Кремля
Россия причастна к захвату самолета Ryanair – НАТО назвало роль КремляДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять