Вместе с экс-главредом NEXTA в Минске задержали его девушку – СМИ

В Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Беларуси и четыре гражданина России

Самолет Ryanair в Минске

В Минске после принудительной посадки самолета Ryanair кроме бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали и его девушку, которая летела вместе с ним в Вильнюс из Афин.

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Об этом сообщил телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Пассажир этого рейса рассказал, что, узнав об экстренной посадке в Минске, Протасевич начал передавать своей девушке вещи, в том числе ноутбук и телефон.

Также известно, что в Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолет Ryanair – на рейсе не оказалось двоих беларусов и четверых россиян", – говорится в сообщении.

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Самолет приземлился в Вильнюсе около 21:30 вечера. Встречать лайнер в аэропорт приехала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси заставили совершить посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины – Вильнюс, заявив о якобы поступившем сообщении о минировании. После приземления лайнера в Минске был арестован летевший в нем экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске