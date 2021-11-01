Во Дворце Лукашенко выставили автомат, которым он пугал белорусов (фото)

В августе 2020 года белорусский диктатор совсем с ума сошел – готов был применить оружие против своих граждан

События с Лукашенко в Минске 23 августа 2020 года. Коллаж "Сегодня"

В Минске решили выставить необычные экспонаты прямо во Дворце независимости, символизирующие разгон протестующих. Среди них – автомат самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Пул первого.

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"Пул уже знает, где в следующую экскурсию по Дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память. P.S. В случае угрозы – выдернуть шнур, выдавить стекло", – пошутили журналисты.

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Что за экспонаты?

Картина с фрагментом событий 23 августа.

Странная выставка. Фото: "Пул первого"

Сам автомат Калашникова со складным прикладом, укороченный (АКС-74у).

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Президентский АКС-74у. Фото: "Пул первого"

Берет, форма и символ ОМОНа.

Скульптура от спецназа.

Белорусский флаг от "патриотов".

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Лукашенко с автоматом 23 августа 2020-го

В тот день на улицы Минска вышли, по разным подсчетам, от 150 до 250 тысяч белорусов. Потом появилось видео, как Лукашенко, сидя в вертолете с автоматом в руках, подлетает к Дворцу независимости, который является его резиденцией.

В этот момент десятки тысяч участников протеста выдвинулись к зданию из центра города. В то же время резиденцию полностью оцепили сотрудники милиции и спецназа.

Позднее глава Беларуси заявил, что его появление с автоматом в разгар протестов означало готовность "защищать страну до конца", а своих спецназовцев назвал "красавцами".

В соцсетях высмеяли прилет Лукашенко в резиденцию. Вид белорусского президента в полной амуниции и вооруженного сына позабавил пользователей Сети.

Как мы писали, на днях в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка, которая, согласно планам активистов, должна была начаться с сегодняшнего дня.