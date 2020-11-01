Во Франции арестовали стрелявшего в священника

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в нападении в греческого православного священника у его церкви в городе Лион.
Об этом сообщает Euronews.
По словам прокурора Лиона Николя Жаке, мужчина, соответствующий описанию свидетелей, сейчас находится под стражей в полиции.
В то же время представитель властей отметил, что на момент задержания у него не было оружия.Также отмечается, что мотив нападавшего до сих пор неизвестен, но власти опасаются терактов после того, как три дня назад исламский экстремист убил трех человек в церкви в Ницце.
"Серьезные события произошли в Лионе. У меня пока нет точных сведений об обстоятельствах этого инцидента. Министр внутренних дел активирует кризисный центр. Я немедленно отправлюсь в Париж, чтобы узнать больше о ситуации", – сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.
По информации издания, греко-православный священник, в которого стреляли, находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в субботу, 31 октября, в Лионе неизвестный несколько раз выстрелил у греческой православной церкви, в результате чего был ранен священник, его госпитализировали. Раненый заявил, что не знает нападавшего.
Франция в данный момент приведена в повышенную антитеррористическую готовность, поскольку 29 октября на одну из церквей Ниццы напал вооруженный мужчина, убив двух человек, еще один человек был ранен и скончался за пределами церкви.
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