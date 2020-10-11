Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие (видео)

Во Франции над городом Лош вечером в субботу, 10 октября, столкнулись небольшой пассажирский и сверхлегкий самолеты, в результате погибли пятеро человек.

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Об этом сообщил мэр города Марк Анжено, передает издание Nouvelle Republique.



Крушение произошло около 17:00 (18:00 по Киеву). После столкновения сверхлегкий самолет врезался в забор на одной из улиц города.

Двое погибших летели в сверхлегком воздушном судне, еще трое жертв – из пассажирского самолета.

Крушение самолетов в Лоше / Charles Berthault



На место происшествия прибыли около 50 пожарных и 30 сотрудников полиции, а также мэр города и прокурор, полиция оцепила место аварии.



Напомним, в Индии в результате авиакатастрофы самолета в аэропорту города Кожикоде погибли более 20 человек, 140 получили травмы.

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