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Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие (видео)

11 октября, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Самолеты упали в городе Лош

Во Франции над городом Лош вечером в субботу, 10 октября, столкнулись небольшой пассажирский и сверхлегкий самолеты, в результате погибли пятеро человек.

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Об этом сообщил мэр города Марк Анжено, передает издание Nouvelle Republique.

Крушение произошло около 17:00 (18:00 по Киеву). После столкновения сверхлегкий самолет врезался в забор на одной из улиц города.

Двое погибших летели в сверхлегком воздушном судне, еще трое жертв – из пассажирского самолета.

Крушение самолетов в Лоше / Charles Berthault

Крушение самолетов в Лоше / Charles Berthault



На место происшествия прибыли около 50 пожарных и 30 сотрудников полиции, а также мэр города и прокурор, полиция оцепила место аварии.

Напомним, в Индии в результате авиакатастрофы самолета в аэропорту города Кожикоде погибли более 20 человек, 140 получили травмы.

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Мы также писали, что в США в штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.

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Франция крушение самолет авиакатастрофа
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