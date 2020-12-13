Хватали даже школьников: как прошел Марш народного обвинения в Беларуси (фото, видео)

В Минске и других городах Беларуси задержали более 170 человек

Сегодня во время Марша народного обвинения в Минске и других городах Беларуси задержали более 170 человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

Накануне традиционных воскресных шествий в разных городах страны прошли точечные аресты. Как сообщает белорусский Telegram-канал НЕХТА Live, задержания прошли в минском районе Сухарево. Люди боялись выйти из дома. Силовики хватали даже школьников, возвращающихся с курсов. А в городе Смолевичи задержали целый класс гимназии.

"Одиннадцатиклассники возвращались с репетиции выпускного вальса. Мальчиков посадили за решетку, девочек перегоняли из буса в бус. Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. В какой-то момент подростков отпустили. Так называемая милиция может собой гордиться", — говорится в сообщении НЕХТА Live.

Даже известного белорусского рэпера Макса Коржа силовики в Минске попросили пройти в бус, проверили телефон и отпустили, информирует TUT.BY. Напомним, певец должен был выступить с концертами в Киеве. Но за посещение оккупированного Крыма ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

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Ян Гриб 1936 года рождения — активный участник акций протестов. "Его задерживали, но отпустили после того, как отказался идти в автозак", — сообщает TUT.BY.

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Сегодня в Минске впервые после выборов в воскресенье бесперебойно работал интернет и не закрывались станции метро.

А вот силовики, как и раньше, яростно разгоняли колонны протестующих. На видео один из них так спешил, что даже не удержался на ногах, сообщает Onliner.

В Белостоке прошла акция "Ягуляю". Жители города собрались на пляже и искупались в проруби "в поддержку соотечественников, которые мёрзнут на маршах, в подъездах, РУВД и на Окрестина".

Колонна жильцов Тракторозаводского района. Практически всех участников позже задержали силовики.

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Напомним, в прошлое воскресенье в Беларуси на "Марше свободы" задержали 322 человека.

Кроме того, Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси. Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич уверяет, что протесты в стране идут на спад.

Александр Лукашенко и раньше неоднократно обвинял Украину во вмешательстве. Кроме того, он заявлял о причастности к протестам многих других стран: Польши, Чехии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Латвии, США и даже России.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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