Во время протестов в Беларуси задержали больше 100 человек

Сегодня во время "Марша свободы" в Минске и других белорусских городах задержали более 100 человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

Как и каждое воскресенье, сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы".

В Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

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Ранее мы опубликовали материалы, как сегодня в Минске силовики задерживают протестующих. Белорусы не уходят и продолжают формировать колонны, скандируя: "Жыве Беларусь!" и "Далучайся!".

Кроме того, в разных городах Беларуси продолжаются массовые акции противников нелегитимного президента Александра Лукашенко, выступающих за отстранение диктатора от власти и прекращение насилия. В понедельник, 30 ноября, на свой традиционный марш в центре белорусской столицы вышли пенсионеры и медики.

Посмотрите, как проходил в Минске марш пенсионеров:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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