Военные убегают! Протестующие в Казахстане напали на БТР с "голыми руками"

В Казахстане во время протестов против повышения цены на сжиженный газ, люди с "голыми руками" напали на БТР. Военные были вынуждены бежать.
Об этом сообщает "Сегодня".
Детали
На видео из соцсетей видно, как толпа протестующих бежит за транспортными средствами военных, в том числе за БТРом, швыряя в них все, что есть под руками. Военным пришлось бежать от людей.
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События в Казахстане
- В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.
- Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.
- Вскоре в стране протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.
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