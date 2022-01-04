Военные убегают! Протестующие в Казахстане напали на БТР с "голыми руками"

Люди начали бежать за военными транспортными средствами и бросать в них все, что есть под рукой

Протесты в Казахстане набирают обороты/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В Казахстане во время протестов против повышения цены на сжиженный газ, люди с "голыми руками" напали на БТР. Военные были вынуждены бежать.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

На видео из соцсетей видно, как толпа протестующих бежит за транспортными средствами военных, в том числе за БТРом, швыряя в них все, что есть под руками. Военным пришлось бежать от людей.

События в Казахстане

В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих , которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.

, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко. Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.

страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку. Вскоре в стране протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.

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