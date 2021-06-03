Вооружить почтальонов. В Беларуси новое решение о безопасности

Почтальоны в Беларуси получат оружие

В Беларуси вооружат почтальонов, водителей, начальников почтовых отделений и операторов связи, а также сотрудников лесных и охотничьих хозяйств.

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Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 3 июня.

В постановлении МВД Беларуси определило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будут выдавать работникам предприятий с "особыми уставными задачами".

"Белпочта" впервые попала в число организаций, чьи работники получат огнестрельное боевое оружие. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе начальники узлов связи, участков, отделений связи, главной кассы, операторы связи, почтальоны и водители.

Операторов связи кроме пистолетов или револьверов вооружат еще и автоматами.

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Также оружие получат работники государственного предприятия "Специальной связи".

Соответствующее постановление МВД Беларуси появилось еще 22 марта. С сегодняшнего дня документ вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Агентство по безопасности полетов Европейского Союза (EASA) запретило самолетам авиакомпаний государств-членов ЕС летать через воздушное пространство Беларуси на фоне инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске.