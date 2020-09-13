Воскресный бунт: как начинались и чем закончились протесты в Беларуси 13 сентября

Протесты в Беларуси, которые продолжаются уже больше месяца, в воскресенье запомнились жестокостью полицейских, задействованием "титушек" и массовыми задержаниями протестующих. Если в субботу МВД страны сообщало о задержании 114 граждан (из них 99 – в Минске), то уже на середину дня 13 сентября количество задержанных превысило две с половиной сотни. Как разворачивалось противостояние в соседнем государстве – читайте в специальном материале.

"17 очагов преступной направленности"

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О том, что к воскресным акциям власти Беларуси относятся со всей серьезностью, стало понятно после того, как президент Александр Лукашенко провел экстренное совещание силовиков. Внимание президента, очевидно, вдохновило стражей порядка, и 13 сентября решительные и масштабные "Марши солидарности" сопровождались не менее решительными и масштабными задержаниями.

Уже в 15:00 МВД Беларуси сообщило о фиксации "17 очагов протестной направленности" и задержании 250 человек. Кроме флагов и символики, у задержанных обнаружили "плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного". (О том, как происходили разгоны в крупнейших городах, читайте в нашей специальной публикации.)

Активность "титушек" и жестокость силовиков

Очевидцы публикуют фотографии, которые свидетельствовать о жестокости силовиков к протестующим. Так, мир облетело фото, на котором силовик пытается одолеть безоружную женщину в Гродно.

Также появились сообщения, что "помогают" силовикам неизвестные молодые люди спортивной наружности, которых в Украине привыкли называть "титушками". Они нападали на протестующих, отбирали БЧБ-флаги, в общем, приходя на помощь ОМОНу, когда нужно было выполнить особенно грязную работу.

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Резиденция Лукашенко: испытание на прочность

В Минске многотысячная толпа заполнила всю проезжую часть проспекта Победителей и направилась к поселку Дрозды на окраине города. Там расположен дом Александра Лукашенко. Людей остановил кордон полиции примерно в километре от президентской резиденции. Похоже, подобный сценарий развития событий власти страны предугадали. У самой резиденции в это время развернули БТРы и специальную технику, а ближе к ночи в Сеть стали выкладывать видео, как у резиденции митингующих массово задерживают силовики и люди в штатском.

Прорваться к жилищу президента не удалось, и около 6 вечера демонстрация направилась обратно к центру Минска.

Что дальше?

Ближе к ночи в Минске протестующие перешли к возведению баррикад. Как показывает практика, строительство баррикад вечером оборачивается уличными противостояниями ночью. Актуальные новости о протестах в Беларуси читайте в специальном разделе на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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